«Хорошая новость: будем чаще встречаться в прямых субботне-воскресных эфирах. Где мои кутюрные платья, блестки, хрусталь? Будем чилиться под музыку Disco. Тем более, мне всегда есть, что сказать, рассказать и показать. Какой образ самый дерзкий?», — предложила проголосовать подписчикам Монро.
К записи актриса прикрепила серию фотографий в разных платьях, большинство из них откровенные, поражающие воображение количеством блесток, перьев и страз.
«Ну хоть Монро нас поддержит в этом всем», «А фото 8 это детский утренник? Тогда этот образ самый дерзкий», «Натурального совсем нет?», «Ну уважаемая моя Монро, у меня денег на интернет не хватит, чтобы эфиры ваши смотреть тогда», — отреагировали поклонники.
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Ну что, мои дорогие, в Украине вводится карантин выходного дня. Пока что на ближайшие три недели. Потом грозят полным локдауном (Х@йня, конечно, но, хорошая новость: будем чаще встречаться в прямых субботне — воскресных эфирах. Где мои кутюрные платья, блестки, хрусталь? 😍 будем чилиться под музыку Disco💃🕺🥂 тем более мне всегда есть, что сказать, рассказать и показать 😉 Листайте карусель фото 👉 Какой образ самый дерзкий? #неугомоннаяМонро
Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.