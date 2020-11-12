Украинская актриса и травести-дива Монро 11 ноября у себя в Instagram пожаловалась на то, что на Украине вводится карантин выходного дня, а в будущем, возможно, и локдаун, но своим подписчикам звезда посоветовала не расстраиваться, а настраиваться на онлайн-эфиры

«Хорошая новость: будем чаще встречаться в прямых субботне-воскресных эфирах. Где мои кутюрные платья, блестки, хрусталь? Будем чилиться под музыку Disco. Тем более, мне всегда есть, что сказать, рассказать и показать. Какой образ самый дерзкий?», — предложила проголосовать подписчикам Монро.

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«Ну хоть Монро нас поддержит в этом всем», «А фото 8 это детский утренник? Тогда этот образ самый дерзкий», «Натурального совсем нет?», «Ну уважаемая моя Монро, у меня денег на интернет не хватит, чтобы эфиры ваши смотреть тогда», — отреагировали поклонники.

Дива Монро — телеведущая, актриса, певица, блогер, первая артистка Украины, открыто заявившая о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса. Настоящее имя — Александр Федяев.