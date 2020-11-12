Президент Украины Владимир Зеленский лечится от коронавируса в клинике «Феофания», где для него оборудован специальный кабинет, в котором можно проводить совещания. Об этом 12 ноября сообщает «Украинская правда»

Зеленский, Порошенко, Тимошенко... Коронавирус атакует украинских политиков © REUTERS, Gleb Garanich Михаила Подоляка, там же лечится и глава офиса Андрей Ермак — у него отдельная палата. Оба политика работают в обычном графике, но изолированно.

«То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне»,- подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что президент Украины не видится с семьей, даже с супругой Еленой, которая поборола COVID-19 ранее и, соответственно, не может быть носителем.

«Но президент принципиально к этому относится, что если ты придерживаешься форматов карантина, то ты обязан их придерживаться в полном объеме. То есть, это полная изоляция, в том числе от родных и близких», — заметил политтехнолог.

О том, что президент Зеленский и глава ОП Ермак заболели коронавирусом, стало известно 9 ноября. Новости об этом появились с разницей в несколько минут.