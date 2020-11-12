Костюшкин и Тарзан всю свою жизнь посвятили работе с телом, благодаря которому оба и зарабатывают, а вот юморист Галустян такими достижениями похвастаться не может, но пользователи отдали свои голоса почти единогласно за него.
«Итак результат конкурса "Кто тут секси?" для нас с Тарзаном он неутешительный. С невероятным перевесом нас разгромил Михаил Галустян! Вопрос, нахрена мы качались всю жизнь? Всем спасибо, пошел плакать», — написал Костюшкин.
«У него есть борода, и мы сказали ему — Да», «Галустян — сэкси мэн! А у вас растительности не хватает», «А надо было на качельках качатся», «Я думаю все дело в волосах на груди. Если нет своих, стоит задуматься о пересадке», «Такое ощущение, что два русских спецназовца хотят депортировать цыганенка», — написали подписчики.
Примечательно, что в импровизированном конкурсе участвовали только подписчики Костюшкина, два других участника секс-соревнования подобные записи у себя в соцсетях не выкладывали.