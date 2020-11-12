Экс-вокалист группы «Чай Вдвоем» Стас Костюшкин на своей странице в Instagram 11 ноября предложил подписчикам проголосовать, кто из присутствующих самый сексуальный: сам Стас, стриптизер Сергей Глушко или комик Михаил Галустян

Седокова назвала главный орган женщин © Седокова/Инстаграм

«Итак результат конкурса "Кто тут секси?" для нас с Тарзаном он неутешительный. С невероятным перевесом нас разгромил Михаил Галустян! Вопрос, нахрена мы качались всю жизнь? Всем спасибо, пошел плакать», — написал Костюшкин.

«У него есть борода, и мы сказали ему — Да», «Галустян — сэкси мэн! А у вас растительности не хватает», «А надо было на качельках качатся», «Я думаю все дело в волосах на груди. Если нет своих, стоит задуматься о пересадке», «Такое ощущение, что два русских спецназовца хотят депортировать цыганенка», — написали подписчики.

Примечательно, что в импровизированном конкурсе участвовали только подписчики Костюшкина, два других участника секс-соревнования подобные записи у себя в соцсетях не выкладывали.