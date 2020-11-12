Введение карантина выходного дня на Украине сулит смерть малому бизнесу. Об этом заявил временно исполняющий обязанности городского головы Полтавы Александр Шамота, сообщила 11 ноября «Страна»

На Украине официально ввели карантин выходного дня © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк сказал Шамота.

Он добавил, что вместе со второй волной коронавируса начнётся вторая волна увольнений, поэтому если и вводить карантин, то необходимо обеспечить компенсацию и частично зарплату сотрудникам, при условии что их не будут увольнять.

По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, режим карантина выходного дня может продлиться на Украине до апреля 2021 года.