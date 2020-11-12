«Мы понимаем, что это смерть для малого бизнеса. Это всем ясно. Основной доход для них — это выходные. Для ресторанов и развлекательных центров — конец их существования. Большая часть из них не откроются после трёх недель карантина. Доходы в бюджет… Бюджет уже потерял. К сожалению, не вижу, чтобы государство выплачивало какие-то существенные компенсации, чтобы частный бизнес имел возможность быть на карантине», — сказал Шамота.
Он добавил, что вместе со второй волной коронавируса начнётся вторая волна увольнений, поэтому если и вводить карантин, то необходимо обеспечить компенсацию и частично зарплату сотрудникам, при условии что их не будут увольнять.
По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, режим карантина выходного дня может продлиться на Украине до апреля 2021 года.