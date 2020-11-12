Местные выборы на Украине опровергли все ранее высказывающиеся прогнозы в том смысле, что фактическое дробление страны перескочило уровень областей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский предложил гражданам принять участие в опросе, затрагивающем разные стороны жизни страны.

Эксперт пояснил, что теперь фактически власть губернатора уступает власти мэра крупных городов, однако даже мэры областных центров не имеют полного контроля над всем регионом.

«Провал идет дальше к более мелким единицам, которые проще содержать, и у которых есть какие-то собственные ресурсы», — указал Ищенко.

В какой-то степени это свидетельствует о том, что ресурсной базы Украины недостаточно уже не только для поддержания центральной власти, но даже для поддержания более-менее серьёзной региональной власти на уровне областей, добавил политолог.

Полностью с ответами на вопросы можно ознакомиться здесь.