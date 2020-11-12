Местные СМИ писали, что его доставили в Норкский кардиологический центр с сердечным приступом.
Позднее СНБ на своем сайте уточнила, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медицинского обследования.
В настоящее время он находится на работе и полностью выполняет свои обязанности.
Абазян был назначен главой Службы нацбезопасности 8 ноября, до этого он занимал пост заместителя директора службы. Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора СНБ Микаела Амбарцумяна спустя месяц после назначения. Решение президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.