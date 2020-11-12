Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян попал в больницу с инфарктом спустя три дня после назначения. Об этом 11 ноября сообщает Sputnik

Пашинян провалил экстренное заседание парламента Армении © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Позднее СНБ на своем сайте уточнила, что Абазян обратился в лечебное учреждение для прохождения медицинского обследования.

В настоящее время он находится на работе и полностью выполняет свои обязанности.

Абазян был назначен главой Службы нацбезопасности 8 ноября, до этого он занимал пост заместителя директора службы. Президент Армении Армен Саркисян уволил временно исполняющего обязанности директора СНБ Микаела Амбарцумяна спустя месяц после назначения. Решение президента принято по предложению премьер-министра страны Никола Пашиняна.