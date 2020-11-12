В эти дни ведется много разговоров о том, что День народного единства, отмечающийся в России 4 ноября в память о событиях 1612 года, якобы был искусственно навязан новыми российскими властями, чтобы забыть о дне 7 ноября, когда в СССР праздновали годовщину Октябрьской революции 1917 года.
Но проблема состоит в том, отметил эксперт, что они хотели бы возвращения той советской системы, которую они себе представляют.
«То есть они не очень хорошо представляют, чем на самом деле была советская система. Несмотря на то, что многие из них в этой системе жили. Но что-то забылось, а что-то они и тогда не знали. Всем всегда в детстве было лучше», — пояснил Ищенко.
Поэтому негативное отношение этих людей к новым праздникам связано не с тем, что праздники плохие, а потому что они как бы отрицают прошлое, в которое эти люди хотят вернуться, уточнил политолог.
Но в принципе, считает собеседник издания, в таких настроениях нет ничего плохого, потому что разные взгляды на события о прошлом и широкое обсуждение истории, если оно идет в рамках закона, помогает понять, какую политику надо выстраивать в будущем.