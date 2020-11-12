По итогам перемирия в Карабахе позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна ослабли. Если его снесёт оскорблённый военным поражением народ, к власти придут, возможно, и не совсем пророссийские, но зато и не соросовские силы. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но, в принципе, считает эксперт, Пашинян в любом случае не будет мешать Москве.

«Слабый премьер, зависимый от решений Кремля, но при этом с репутацией радикально прозападного — то, о чём можно только мечтать. При премьере Пашиняне все армянские проблемы будут на совести США и Сороса, при этом Россия продолжит оказывать решающее влияние на ситуацию в Закавказье», — написал Ищенко в колонке «Карабахский урок для Лукашенко».

Какой бы ни казалась неприятной для России ситуация в регионе, в конечном итоге Россия только укрепит свои позиции и даже её враги и нелояльные союзники внесут свою лепту в это укрепление, добавил политолог.

Что касается урока для президента Белоруссии Александра Лукашенко, то он состоит в том, что Россия свои обязательства выполнит, но так, чтобы ситуация складывалась в её интересах, а не в интересах переоценивающего свою значимость союзника, подытожил специалист.