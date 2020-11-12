После полутора месяцев ожесточённых боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих. Тем временем в Ереване проходят массовые акции протеста против Пашиняна.
Но, в принципе, считает эксперт, Пашинян в любом случае не будет мешать Москве.
«Слабый премьер, зависимый от решений Кремля, но при этом с репутацией радикально прозападного — то, о чём можно только мечтать. При премьере Пашиняне все армянские проблемы будут на совести США и Сороса, при этом Россия продолжит оказывать решающее влияние на ситуацию в Закавказье», — написал Ищенко в колонке «Карабахский урок для Лукашенко».
Какой бы ни казалась неприятной для России ситуация в регионе, в конечном итоге Россия только укрепит свои позиции и даже её враги и нелояльные союзники внесут свою лепту в это укрепление, добавил политолог.
Что касается урока для президента Белоруссии Александра Лукашенко, то он состоит в том, что Россия свои обязательства выполнит, но так, чтобы ситуация складывалась в её интересах, а не в интересах переоценивающего свою значимость союзника, подытожил специалист.