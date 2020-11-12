Суд в Киеве закрыл дело против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко и обязал журналистов проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом» опровергнуть обвинения против него. Об этом 11 ноября сообщило агентство «РБК-Украина»

Порошенко объявили о завершении досудебного следствия по делу Семочко — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Летом 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.

В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы «Наши деньги с Денисом Бигусом», в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует ее доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.