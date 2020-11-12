Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов 11 ноября в эфире NewsOne предложил поднять минимальные пенсии, снизив большие

Банкам разрешили лишать людей зарплаты и пенсии: НБУ назвал условие © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.