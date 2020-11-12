«Мы же пытаемся поддержать тех людей, которые получают пенсию именно в 2 тысячи гривен ($71,16), а не тех, кто получает 40 тысяч гривен ($1,4 тысячи) или 15 тысяч гривен ($533,7). И потому нужно относиться к пенсии не так, что я заработал справедливо, а назвать вещи своими именами, что это социальная поддержка для людей, которые сейчас пожилые. Потому снизить пенсии, которые большие, и повысить минимальные пенсии, но за счет уменьшения больших пенсий», — заявил Милованов.
Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.