«С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично-положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы — все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом. И вроде приятно, но вот причины не радуют. Голос — конкуренция Высоцкому. Такой с приятной хрипотцой. Но не пою, потому что жена не выдержит», — написал Резников.
За время пандемии на Украине коронавирусом заболели почти 500 тысяч человек, летальных случаев — около 9 тысяч.
С начала недели болезнь выявили у президента Украины Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, спикера Рады Дмитрия Разумкова и нескольких министров.