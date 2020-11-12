Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников заразился коронавирусом. Об этом он заявил 11 ноября в своем Facebook

Резников счёл возвращение Крыма легкой задачей © Y27 / wikimedia.org

За время пандемии на Украине коронавирусом заболели почти 500 тысяч человек, летальных случаев — около 9 тысяч.

С начала недели болезнь выявили у президента Украины Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака, спикера Рады Дмитрия Разумкова и нескольких министров.