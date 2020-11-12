Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, есть ли у США единая концепция в отношении стран Средней Азии

По его словам, у Штатов есть множество концепций в отношении Средней Азии, появляться они начали еще в 1990-х.

«В тексты, которые наиболее активно печатались в нулевых годах, вносилось множество изменений. Последним официально признанным документом является "Стратегия Центральной Азии до 2025 года", анонсированная во время визита госсекретаря Помпео в Белоруссию, Украину, Казахстан и Узбекистан весной текущего года», — отметил Грозин.

Андрей Грозин: У США не хватит ресурсов, чтобы реализовать свои планы в Средней Азии © РИА Новости, Александр Натрускин

«Причем суверенитет этих государств будет отстаиваться в пику России и Китаю. Вообще антикитайский настрой во всех этих документах и заявлениях стоит в полный рост. При Байдене в силу его ориентации и ориентации тех, кто «назначил» его на президентский пост, этот настрой не настолько резкий, как у предыдущей администрации. Но сейчас в Штатах по Китаю, как и по Украине, сложился двухпартийный консенсус, и они все равно рассматривают Пекин в качестве основного геополитического и геоэкономического конкурента», — добавил эксперт.

По словам политолога, именно Китай является альтернативой безусловному доминированию США, поэтому Штаты хотят включить Центрально-Азиатский регион в пояс противодействия Китаю.

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