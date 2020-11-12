Комаровский утверждает, что если болит ухо, то ни о какой отсрочке в посещении врача не может быть и речи. Знаменитый педиатр назвал конкретные события, связанные с болью в ушах, когда врач необходим срочно.
«Боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев, умеренная боль длится более 3 часов, даже слабовыраженная боль длится более суток, боль в ухе сочетается c головной болью или болью в мышцах шеи», — уточнил Комаровский.
По его словам, во всех указанных случаях нужно отбросить подальше все «как-то неудобно» и «куда ж мы поедем на ночь глядя» и уже через 5 минут сборов ехать в больницу.
Если же все не так страшно, то стоит отвлечь ребенка, дать ему обезболивающее и прикрыть больное ухо. Однако закапывать в него что-либо категорически нельзя до осмотра врача.
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Что делать, если ухо болит прямо сейчас, а возможность увидеться с доктором появится только утром? ⠀ Прежде всего вы должны знать ситуации, когда ни о каком «доктор только утром» не может быть и речи, когда надо срочно и прямо сейчас. ⠀ Итак, срочно нужен врач, если: ⠀ ❗ боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев; ❗ умеренная боль длится более 3 часов; ❗ даже слабовыраженная боль длится более суток; ❗ боль в ухе сочетается c головной болью или болью в мышцах шеи. ⠀ Определить последнее без специальных навыков, да еще и у ребенка первого года жизни практически невозможно. Но! ⠀ Для вас, родителей, принципиально важно понимание следующего: вы не сомневаетесь в том, что у ребенка болит ухо, но при этом ему не должно быть очень плохо. Если малыш вялый, бледный, отказывается от питья и еды, если у него рвота, если монотонный незатихающий плач — никого и ничего не ждите, спрячьте подальше все эти «как-то неудобно» и «куда ж мы поедем на ночь глядя». 5 минут на сборы — и к врачу! ⠀ Если же ситуацию спокойная и управляемая, то вы вполне можете совершить следующие действия: ⠀ ❗ ограничить физическую активность ребенка; ❗ вызвать отвлекающие положительные эмоции — игрушки, книжки, ваше внимание; ❗ применить обезболивающие средства. С этой целью допустимо использование двух близких по эффективности и безопасности лекарств — парацетамола и ибупрофена (дозы стандартные, нам известные); ❗ больное ухо закрыть (шапочкой, косыночкой); ❗ закапать в нос сосудосуживающие капли, которые, конечно, есть в вашей домашней аптечке неотложной помощи. ⠀ Ну и на всякий случай отметим, что до осмотра врача нельзя ничего в ухо капать и не следует ухо греть никакими способами. ⠀ #докторкомаровский #безопасность #здоровье #родительство #дети #ухо #боль #неотложнаяпомощь #врач