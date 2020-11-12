Врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на очень популярный вопрос родителей: что делать, если ухо у ребенка болит прямо сейчас, а возможность увидеться с доктором появится только утром? Ответ медик опубликовал на своей странице в Instagram 11 ноября

Комаровский утверждает, что если болит ухо, то ни о какой отсрочке в посещении врача не может быть и речи. Знаменитый педиатр назвал конкретные события, связанные с болью в ушах, когда врач необходим срочно.

«Боль в ухе возникла у ребенка младше 3 месяцев, умеренная боль длится более 3 часов, даже слабовыраженная боль длится более суток, боль в ухе сочетается c головной болью или болью в мышцах шеи», — уточнил Комаровский.

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Если же все не так страшно, то стоит отвлечь ребенка, дать ему обезболивающее и прикрыть больное ухо. Однако закапывать в него что-либо категорически нельзя до осмотра врача.