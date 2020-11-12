«С позиции сегодняшнего дня Вашингтону не до нас. Думаю, традиционные отношения продолжатся, так как интересы Вашингтона пересекаются с интересами Азербайджана в целом ряде направлений, в том числе и в реализации энергетических проектов в регионе с участием американских нефтяных компаний», — отметил эксперт.

Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия
Ильгар Велизаде: Гарантом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией стала Россия
© скриншот с видео " Дайджест Москва-Баку"
Он также выразил надежду на то, что Байден также будет осуществлять прагматичную линию.

«Главное, чтобы не было попыток вмешательства во внутренние дела. Если таких попыток не будет, то серьезных изменений в худшую сторону ожидать не приходится», — заключил Велизаде.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

 