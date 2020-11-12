«С позиции сегодняшнего дня Вашингтону не до нас. Думаю, традиционные отношения продолжатся, так как интересы Вашингтона пересекаются с интересами Азербайджана в целом ряде направлений, в том числе и в реализации энергетических проектов в регионе с участием американских нефтяных компаний», — отметил эксперт.
Он также выразил надежду на то, что Байден также будет осуществлять прагматичную линию.
«Главное, чтобы не было попыток вмешательства во внутренние дела. Если таких попыток не будет, то серьезных изменений в худшую сторону ожидать не приходится», — заключил Велизаде.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.