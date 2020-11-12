В сети певица написала «да, это правда» и приложила к записи совместные фото с танцовщиком Александром Прохоровым, с которым у нее был роман. По словам артистки, она не хотела никому об этом рассказывать, но «устала бояться», что тайное станет явным.
«Я не робот, я женщина. И эмоции часто сильнее разума. Поддаваться чувствам — это нормально. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. Надеюсь, киса, ты тоже больше не боишься себя», — обратилась певица к своему бывшему любовнику.
Артистка утверждает, что счастлива в браке с мужчиной по имени Александр, с которым знакома со школы. Супруг певицы ведет непубличную жизнь, поэтому СМИ не знают даже его фамилии.
По словам самой Цибульской, «сложный период» в их отношениях наступил тогда, когда она приехала в Киев из родной Ровенской области строить карьеру. Муж остался дома, а рядом с девушкой появился молодой танцовщик Прохоров.
Сделав признание об измене, певица сказала, что не могла сдержаться, так как «он такой самец, высокий, красивый, харизматичный».