Украинская певица Оля Цибульская в эфире программы «Звездный путь» канала «Украина» честно призналась, что не была верна супругу. После записи шоу 10 ноября артистка выложила пост в Instagram с подробным объяснением

В сети певица написала «да, это правда» и приложила к записи совместные фото с танцовщиком Александром Прохоровым, с которым у нее был роман. По словам артистки, она не хотела никому об этом рассказывать, но «устала бояться», что тайное станет явным.

«Я не робот, я женщина. И эмоции часто сильнее разума. Поддаваться чувствам — это нормально. Все произошло во время паузы в отношениях с будущим мужем. У каждого свои причины, но это жизнь. Надеюсь, киса, ты тоже больше не боишься себя», — обратилась певица к своему бывшему любовнику.

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По словам самой Цибульской, «сложный период» в их отношениях наступил тогда, когда она приехала в Киев из родной Ровенской области строить карьеру. Муж остался дома, а рядом с девушкой появился молодой танцовщик Прохоров.

Сделав признание об измене, певица сказала, что не могла сдержаться, так как «он такой самец, высокий, красивый, харизматичный».