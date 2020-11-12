«Все зависит от того, как трактовать эту ситуацию. Скажем, для Армении это печальный пример. В конце концов, любой конфликт приводит к мирному соглашению. В нашем случае гарантом мирного соглашения стала Россия», — отметил политолог.
По его мнению, в соглашении об урегулировании ситуации на Украине невозможно не учитывать позицию России.
«Мы живем не на Марсе, а в этой геополитической реальности, в которой есть такие факторы. Естественно, Украина хочет восстановить территориальную целостность, нам это понятно, поскольку мы тоже в этом направлении работали. Но надо учитывать реальность. А реальность такая, что соседом (Украины) является Российская Федерация. Я не представляю будущего соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России», — сказал Велизаде.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.