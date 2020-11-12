Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как сложатся отношения США с Белоруссией после прихода к власти Джо Байдена

«Вот за что я уважаю американцев, так это за то, что у них нет такой персонификации. Мало ли кого поддерживал Лукашенко. Если они найдут возможности для того, чтобы привлечь Лукашенко на свою сторону, они забудут про все, что делал Лукашенко до этого. А не нужно будет, то они вспомнят даже то, чего Лукашенко не делал», — отметил эксперт.

Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.

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