«Вот за что я уважаю американцев, так это за то, что у них нет такой персонификации. Мало ли кого поддерживал Лукашенко. Если они найдут возможности для того, чтобы привлечь Лукашенко на свою сторону, они забудут про все, что делал Лукашенко до этого. А не нужно будет, то они вспомнят даже то, чего Лукашенко не делал», — отметил эксперт.
Ранее Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Дональду Трампу удачи.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.