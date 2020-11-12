Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру рассказал, изменится ли позиция США по Донбассу с приходом к власти Джо Байдена

Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это от кого шло? Это шло от ныне забытого Курта Волкера. Он же представлял не только Обаму, но и Трампа и продвигал в жизнь эту позицию. И встречи в формате "Волкер-Сурков" закончились ничем, потому что он продвигал эту абсолютно неприемлемую и противоречащую Минским соглашениям позицию, которую украинские власти теперь воспринимают как свою», — отметил эксперт.

По его мнению, широкомасштабные военные действия США затевать не будут.

«Но все остальные гадости делать будут: и агентурная работа будет вестись, и диверсионная работа, и пропагандистская деятельность. Да, она была неудачной, но время идет, а Донбасс и его жители продолжают находиться в подвешенном состоянии. Эти попытки будут продолжаться», — заключил Жарихин.

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