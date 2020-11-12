Супруг певицы Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин снялся в рекламе самого известного в мире торгового агрегатора, о репутации которого многие отзываются негативно. Рекламный ролик, где артист предстал в юбке и сережках, он выложил у себя в Instagram 11 ноября

«Вчера с Кристиной...» — Галкин ответил на слухи о романе с Орбакайте © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В подписи к видео артист порекомендовал всем сделать покупку в указанном магазине, чтобы получить подарок, но многие поклонники восприняли призыв комика как издевку.

«Ролик о том, как содержать замок и его обитателей в условиях карантина», «Я желаю вам, Максим, отличных покупок на Алиэкспрессе», «Ты сам там покупаешь? Смешно», «Культурный человек, а такую чушь рекламировать стал, аж стыдно за вас», «В замок себе ништяков закажи», «Сережки зеленые, как у Вас, не могу найти на Али», — написали подписчики.

Галкин и Пугачева начали строительство своего замка в деревне Грязи Московской области в 2011 году, по данным СМИ, здание обошлось более чем в 700 миллионов рублей. Площадь 6-этажного дома — 3 тысячи квадратных метров, в нем проживают сами звездные супруги, их двойняшки Гарри и Лиза, няни и домработница.