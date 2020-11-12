Обвинения в коррупции, связанные с Украиной, после избрания президентом больше не будут волновать Байдена – до тех пор, пока ему не попытаются объявить импичмент, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Все, выборы закончились. Какая тут может быть репутация? Байден избранный президент, и все обвинения будут от него отскакивать. Тем более что американские СМИ заточены на него», — сказал эксперт.

Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов

«А поскольку у республиканцев большинства в Палате представителей нет и не предвидится, то и импичить его никто не будет. Поэтому обращать внимание на всякие интернетовские сливы по поводу нехорошего Байдена он перестанет», — добавил Жарихин.

Джо Байден, занимавший ранее пост вице-президента США, потребовал немедленной отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина за то, что тот открыл уголовное дело против компании «Бурисма», в которую трудоустроили сына Байдена Хантера.

Сам Байден не скрывал, что украинского генпрокурора уволили по его указанию.

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