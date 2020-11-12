«Все, выборы закончились. Какая тут может быть репутация? Байден избранный президент, и все обвинения будут от него отскакивать. Тем более что американские СМИ заточены на него», — сказал эксперт.
По его мнению, СМИ будут молчать, пока Байдену не попытаются объявить импичмент.
«А поскольку у республиканцев большинства в Палате представителей нет и не предвидится, то и импичить его никто не будет. Поэтому обращать внимание на всякие интернетовские сливы по поводу нехорошего Байдена он перестанет», — добавил Жарихин.
Джо Байден, занимавший ранее пост вице-президента США, потребовал немедленной отставки экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина за то, что тот открыл уголовное дело против компании «Бурисма», в которую трудоустроили сына Байдена Хантера.
Сам Байден не скрывал, что украинского генпрокурора уволили по его указанию.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.