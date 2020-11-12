По его словам, администрация Байдена будет поддерживать Ким Ё Чжон — сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Соответственно она де-факто придет к власти, и будет инициирована какая-то программа объединения Кореи или большей интеграции Юга и Севера, но под флагом Юга. Конечно, из-под влияния России Северная Корея уйдет», — сказал эксперт.
Это очень остро воспринимается руководством КНДР и может вызвать очередной кризис на Корейском полуострове, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.