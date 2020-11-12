Демократическая партия США давно и плотно сотрудничает с частью элиты КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград Ким Ё Чжон — сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Соответственно она де-факто придет к власти, и будет инициирована какая-то программа объединения Кореи или большей интеграции Юга и Севера, но под флагом Юга. Конечно, из-под влияния России Северная Корея уйдет», — сказал эксперт.

Это очень остро воспринимается руководством КНДР и может вызвать очередной кризис на Корейском полуострове, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.