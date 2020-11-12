Действия Байдена на постсоветском пространстве ничем не будут отличаться от действий Трампа или Обамы, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Байден Трампа не слаще, как и Трамп был не слаще Обамы. Республиканцы и демократы рассорились по всем направлениям внутренней и внешней политики, кроме одного — это направление называется "постсоветское пространство"», — отметил эксперт.

Владимир Жарихин: При Байдене в бывшем СССР новых потрясений не будет. Будут старые © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это единственное направление, в котором они проводят единую политику, и мы эту политику знаем. Они пытаются оторвать постсоветские государства от России, чтобы потом создать вокруг России "санитарную зону" и попытаться расчленить саму Россию. Эта стратегия была и при Клинтоне, и при Буше-младшем, и при Обаме, и при Трампе, и будет при Байдене», — добавил Жарихин.

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