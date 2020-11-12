Поддержка Тайваня при президенте США Джо Байдене продолжится, потому что правящая Демократическая прогрессивная партия Цай Инвэнь — это абсолютные союзники американских демократов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов

Глобальные проблемы США и военно-морские амбиции Китая © REUTERS, Dustin Chambers

Администрация Байдена заявляла о сокращении военных расходов, то есть если и будет эскалация конфликта, связанная с Тайванем, то США туда вмешиваться не будут.

«Скорее всего они будут действовать руками Японии, Филиппин и сколачивать некое восточное НАТО, которое бы противостояло активным действиям Китая по возвращению Тайваня. Но если возрастет давление на Си Цзиньпина и возникнет вторая волна коронакризиса, локдаун в экономике, то китайская военная верхушка может предпринять превентивные действия и начать операцию против Тайваня, чтобы сплотить общество вокруг лидера», — сказал эксперт.

Этот сценарий до сих пор на повестке дня как один из возможных, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно почитать здесь.

Остров Тайвань контролируется частично признанной Китайской республикой. КНР заявляет свои права на эту территорию.