Так же как и в 1990-е годы после распада СССР, белорусские протестующие активно используют антироссийские и русофобские плакаты и проявляют ту же ненависть и истеричность. Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Ищенко сказал, как в белорусском обществе на самом деле относятся к Лукашенко © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Владимир Гостюхин известен зрителям по своим работам в фильмах «Старшина», «В поисках капитана Гранта», «Дальнобойщики», «Тихий Дон». Выступал в СМИ в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013—2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся персонами нон грата на территории этой страны.

Однако, по его словам, белорусская оппозиция утаивает это от российской аудитории и показывает только то, что выгодно ей.

«Они объявили, что им надо. Они показывают вам, что им выгодно. Вы же слышали о программе оппозиции, которую они быстро спрятали. В ней планировалось разорвать все отношения с Россией, запретить русский язык», — подчеркнул Гостюхин.

Он добавил, что в Белоруссии всегда есть миллион противников режима, но остальные 8—9 миллионов живут под настоящим государственным флагом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.