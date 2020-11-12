Когда был разрушен Советский Союз, бело-красно-белый флаг был принят как символ новой Белоруссии. В те годы в республике «творилось страшное». Об этом рассказал народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин в интервью «Комсомольской правде»

Ужасы нашего Островца. Белоруссия и Россия запускают АЭС, в Прибалтике готовятся к ядерной катастрофе © belaes.by Александра Лукашенко. За свои взгляды на госпереворот на Украине 2013–2014 годов был включён в чёрный список лиц, являющихся персонами нон грата на территории этой страны.

По его словам, по улицам белорусских городов ходили люди с факелами в чёрных рубашках, а в киосках продавались работы идеологов фашизма.

«В Белоруссии многие купились тогда на то, что надо идти в Европу, что мы, белорусы, особые, никакого отношения к этим русским не имеем. В газете «Свобода» печаталось: когда мы придём к власти, выкинем всех москалей и заселим страну настоящими, чистыми по крови белорусами. На улицах кричали: «Иван, чемодан, Москва». Они считали себя наследниками Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Это в 90-е процветало», — вспоминает Гостюхин.

Актер сказал, что в те годы он вступил в партию «Белая Русь», которая вела самую активную борьбу с этими местечковыми нацистами, и в этой борьбе им удалось избрать Лукашенко на пост главы государства.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.