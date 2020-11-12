За 30 лет азербайджанское население Нагорного Карабаха, в несколько раз превышавшее армянское население, было депортировано и подвергнуто этническим чисткам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Армянский проект Потёмкина. Как Россия готовила создание самостоятельного государства в Карабахе © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Но надо смотреть в будущее, надо думать, как жить дальше. Есть хороший пример Германии и Франции или Германии и Польши. В мировой войне они были непримиримыми врагами. Сейчас они живут мирно, являются партнерами и союзниками. Есть примеры взаимодействия и сосуществования армян и азербайджанцев в России, на Украине, в Грузии. Эти примеры могут послужить налаживанию новой мирной жизни», — сказал политолог.

Собеседник издания добавил, что российские миротворцы, которые прибыли в зону конфликта, будут обеспечивать новую форму взаимодействия.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.