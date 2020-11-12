По его словам, армянская сторона часто оперирует такими понятиями, как «геноцид», но взаимные претензии есть у обеих сторон конфликта.
«Но надо смотреть в будущее, надо думать, как жить дальше. Есть хороший пример Германии и Франции или Германии и Польши. В мировой войне они были непримиримыми врагами. Сейчас они живут мирно, являются партнерами и союзниками. Есть примеры взаимодействия и сосуществования армян и азербайджанцев в России, на Украине, в Грузии. Эти примеры могут послужить налаживанию новой мирной жизни», — сказал политолог.
Собеседник издания добавил, что российские миротворцы, которые прибыли в зону конфликта, будут обеспечивать новую форму взаимодействия.
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После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.