Должна существовать окончательная форма решения карабахского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.

По словам Ильгара Велизаде, было совершенно непонятно, почему сопротивляется армянская сторона, ведь ситуация на поле боя была выиграна Азербайджаном.

«При этом еще несколько районов было под контролем армянской стороны, там создавались на протяжении 30 лет фортификационные сооружения, большие территории были заминированы. Любая военная операция в этом районе могла бы обернуться серьезными потерями как с одной, так и с другой стороны. Со стороны азербайджанской армии, которая совершает наступательные операции, очень много жизней могло быть положено», — сказал эксперт.

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Бои в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны несколько раз заключали перемирие, но нарушали его вновь.