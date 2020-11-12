Украинская тематика исчезает из информационного пространства на фоне протестов в Белоруссии и обострений в Карабахе просто потому, что Украина давно умерла как государство. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Это не значит, что вы перестали своего родственника меньше любить. Но вы уже не вспоминаете его каждый день и каждую неделю. Приходят другие интересы. Вы только приезжаете на могилу пару раз в год. Точно так же и в случае с Украиной», — пояснил Ищенко.

Если бы Украина была бы жива как государство, и от нее можно было бы ждать чего-то нового, мы бы получали новую информацию и обсуждали ее, но кроме смены Петра Порошенко на Владимира Зеленского там ничего принципиально не поменялось, подчеркнул политолог.

Украина, добавил специалист, по сути живет в формате комиксов и развлечений, и не может привлечь к себе внимание ничем, кроме странных инициатив Зеленского вроде опроса на местных выборах, которые, тем не менее, всерьез обсуждаются.