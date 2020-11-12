При новом президенте США, демократе Джо Байдене сохранится угроза внутреннего давления на Китай. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов

Николай Вавилов: Китай может пойти на более тесный союз с Россией при Байдене © скриншот видео Телеканал Сталинград

«Байден является сторонником поддержки уйгуров. В США было исключено из списка террористических организаций «Исламское движение Восточного Туркестана». Это приведет к созданию нового ИГ* в Средней Азии и Западном Китае. Будет поддержка Тибета, Гонконга. Внутренней Монголии и всех правозащитных сил, которые были максимально блокированы при Си Цзиньпине», — считает эксперт.

Если Си Цзиньпина не отстранят от власти формальными механизмами передачи полномочий, его будут шатать изнутри, организовывая в Китае «оранжевую революцию» через национальные окраины и правозащитные движения, добавил Николай Вавилов.

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