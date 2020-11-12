Правящая белорусская элита пришла к консенсусу в отношении Александра Лукашенко, исходя из того, что он ни при каких условиях добровольно не уйдет из власти. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала Politwera

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Более того, по его словам, это понимает и условно пророссийская, и условно прозападная части элиты, поскольку Лукашенко становится тормозом и для тех, и для других.

«Потому что Лукашенко хочет сохранить ситуацию в неприкосновенности и в статике. И он не понимает, что в неприкосновенности и в статике ситуацию не сохранить. Вопрос только в том, кого уберут с тобой, а кто останется после тебя. И все хотят остаться после него», — указал Ищенко.

Что касается поддержки силовиков, то пока они сохраняют верность Лукашенко, но опора на силовой ресурс не позволяет удерживать власть вечно, и нужно все равно опираться на поддержку общества, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.