Белорусская элита понимает, что рано или поздно Лукашенко свергнут вместе с ней, и поэтому от него необходимо отделаться как можно скорее, пояснил эксперт.
Более того, по его словам, это понимает и условно пророссийская, и условно прозападная части элиты, поскольку Лукашенко становится тормозом и для тех, и для других.
«Потому что Лукашенко хочет сохранить ситуацию в неприкосновенности и в статике. И он не понимает, что в неприкосновенности и в статике ситуацию не сохранить. Вопрос только в том, кого уберут с тобой, а кто останется после тебя. И все хотят остаться после него», — указал Ищенко.
Что касается поддержки силовиков, то пока они сохраняют верность Лукашенко, но опора на силовой ресурс не позволяет удерживать власть вечно, и нужно все равно опираться на поддержку общества, добавил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.