Полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинский проект дорожной карты свидетельствует об отказе Киева от диалога с Донбассом. Об этом он сообщил журналистам по итогам заседания ТКГ, передает РИА Новости

«Предлагаемый украинский вариант, на данном этапе, может рассматриваться как шаг к полному отказу от минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», — заявил политик.

Украина и Донбасс: секрет плана Б от Зеленского © пресс-служба президента Украины

По его словам, это «очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата"».

При этом украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной Рады, подчеркнул Грызлов.