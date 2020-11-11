«Предлагаемый украинский вариант, на данном этапе, может рассматриваться как шаг к полному отказу от минских соглашений. Это только усугубляет ситуацию и может привести к очередному кризису в переговорах», — заявил политик.
Он пояснил, что на заседании ТКГ по Донбассу вместо плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями украинская делегация представила совершенно иной проект, «направленный на ревизию Минских соглашений».
По его словам, это «очередная имитация переговорного процесса с единственной ясно выраженной целью — созыв очередного саммита "нормандского формата"».
При этом украинская сторона категорически отказалась предусматривать какие-либо гарантии со своей стороны по выполнению плана действий, отказавшись от обязательства утвердить согласованный вариант этого документа постановлением Верховной Рады, подчеркнул Грызлов.