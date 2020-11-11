Для начала внеочередного заседания в парламенте Армении не хватает трех голосов, поскольку премьер Никол Пашинян потребовал от своих депутатов не приходить на собрание, заявил 11 ноября на митинге у парламента представитель оппозиционной партии «Процветающая Армения» Геворк Петросян, передает Sputnik Armenia 11 ноября

Как отмечается, оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» собрали 33 подписи для того, чтобы поднять вопрос о внеочередном заседании.

Однако для того, чтобы принять решение на заседании, нужно 67 голосов. А до этого нужно провести заседание Совета парламента, куда входят руководители и секретари фракций.

Для этого нужно собрать еще как минимум три депутатских голоса от фракции власти.

«Решение может принять команда Пашиняна. Если Никол Пашинян потребовал от своей команды, чтобы никто не пришел на заседание, то что тут скажешь», — заявил Петросян.

Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.