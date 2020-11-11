Министерство образования и науки Украины объявило, что высшие учебные заведения страны готовы принимать на обучение граждан Белоруссии. Об этом сообщается на сайте министерства 11 ноября

В заявлении украинского министерства говорится, что решение было принято в ответ на многочисленные обращения граждан Республики Беларусь.

«Желающие получать высшее образование в Украине имеют возможность поступить в учреждения образования на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний. В 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы», — говорится на сайте.

Белорусские "ушельцы": как и куда уезжают из Белоруссии те, кто не хочет ни майдана, ни Лукашенко. Видео © REUTERS, BelaPAN via REUTERS

Отмечается, что выданные в Белоруссии документы об образовании, на основании которых будет происходить поступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля.

Ранее, в октябре, Владимир Зеленский подписал указ, который облегчает IT-специалистам из Белоруссии возможность начать бизнес на Украине. В Минске на это отреагировали негативно и заявили, что соседи страны пользуются политическим кризисом в республике, чтобы усилить собственный IT-сектор.