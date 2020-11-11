В заявлении украинского министерства говорится, что решение было принято в ответ на многочисленные обращения граждан Республики Беларусь.
«Желающие получать высшее образование в Украине имеют возможность поступить в учреждения образования на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний. В 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы», — говорится на сайте.
Также в ведомстве объявили, что гражданам Белоруссии для въезда в Украину с целью обучения не потребуется приглашение от вуза или виза. Для зачисления в вуз в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.
Отмечается, что выданные в Белоруссии документы об образовании, на основании которых будет происходить поступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля.
Ранее, в октябре, Владимир Зеленский подписал указ, который облегчает IT-специалистам из Белоруссии возможность начать бизнес на Украине. В Минске на это отреагировали негативно и заявили, что соседи страны пользуются политическим кризисом в республике, чтобы усилить собственный IT-сектор.