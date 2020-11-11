Председатель ЛДПР Владимир Жириновский осудил предложение Кабмина Украины принудительно отселять россиян из Донбасса. Об этом он заявил 11 ноября в комментарии РИА Новости

«До сих пор Россию тыкают носом в депортацию крымских татар и жителей Кавказа в годы Второй мировой войны. А Украина на глазах у всей Европы собирается принудительно загонять в лагеря русских только за то, что они русские. Это настоящий, неприкрытый фашизм», — сказал политик.

Согласно предлагаемым изменениям, СБУ обяжут выявлять «представляющих угрозу» граждан «страны-агрессора» и докладывать о них Генштабу ВСУ. Далее Генштаб должен решать вопрос об их интернировании (принудительном отселении) и определить порядок их содержания.

Инициативу продвигают не только в контексте Донбасса, но и в контексте Крыма.

По мнению Жириновского, закончиться подобная «вакханалия» на Украине может только после полной смены власти. Он подчеркнул, что в Евросоюзе продолжают закрывать глаза на происходящее в стране.