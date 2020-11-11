На 20:00 (19:00 мск) назначено внеочередное заседание Национального собрания (НС) Армении, рассказал глава партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, пишет Sputnik Armenia 11 ноября

По словам Марукяна, собрано достаточное количество подписей для созыва внеочередного заседания парламента.

Ранее участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну: либо он добровольно уходит в отставку до полуночи, либо это будет сделано на внеочередной сессии парламента.

Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе.

При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.