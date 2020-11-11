Тест разрабатывался в партнерстве с пятью исследовательскими организациями, включая британскую биотехнологическую компанию Mologic.
«Это очень простая технология, такая как тест на беременность, который можно использовать везде на уровне общины, что важно для Африки», — отметил директор института Пастера Амаду Салл.
Набор для быстрого тестирования состоит из тест-полоски, помещенной в пластиковый блок. Для получения результата нужна одна капля крови — тест определяет наличие в ней антител.
Изготовление и распространение первых тестов планируется после проведения всех необходимых проверок.
По данным Африканского центра контроля заболеваний, на африканском континенте зарегистрировано более 1,8 миллиона подтвержденных случаев Covid-19, причем почти половина этих случаев зарегистрирована в Южной Африке.