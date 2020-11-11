В Африке разработали тест на коронавирус стоимостью в 1 доллар. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил телеканал CNN

Тест разрабатывался в партнерстве с пятью исследовательскими организациями, включая британскую биотехнологическую компанию Mologic.

«Это очень простая технология, такая как тест на беременность, который можно использовать везде на уровне общины, что важно для Африки», — отметил директор института Пастера Амаду Салл.

Болейте на здоровье. На Украине продают поддельные результаты теста на коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Изготовление и распространение первых тестов планируется после проведения всех необходимых проверок.

По данным Африканского центра контроля заболеваний, на африканском континенте зарегистрировано более 1,8 миллиона подтвержденных случаев Covid-19, причем почти половина этих случаев зарегистрирована в Южной Африке.