Урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без учета позиции России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, отвечая на вопрос, сможет ли Украина перейти к силовой операции в Донбассе на фоне успехов Азербайджана в Карабахе

По его словам, любой конфликт приводит к мирному соглашению. В случае Нагорного Карабаха гарантом мирного соглашения стала Россия.

«Мы живем не на Марсе, а в этой геополитической реальности. Естественно, Украина хочет восстановить территориальную целостность, нам это понятно, поскольку мы тоже в этом направлении работали. Но надо учитывать реальность. А реальность такая, что соседом (Украины) является Российская Федерация. Я не представляю будущего соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России», — сказал политолог.

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Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.