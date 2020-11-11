По его словам, любой конфликт приводит к мирному соглашению. В случае Нагорного Карабаха гарантом мирного соглашения стала Россия.
«Мы живем не на Марсе, а в этой геополитической реальности. Естественно, Украина хочет восстановить территориальную целостность, нам это понятно, поскольку мы тоже в этом направлении работали. Но надо учитывать реальность. А реальность такая, что соседом (Украины) является Российская Федерация. Я не представляю будущего соглашения об урегулировании ситуации на Украине без учета позиции России», — сказал политолог.
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Власти Украины начали военную операцию против республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.
После полутора месяцев ожесточенных боев в Нагорном Карабахе Баку и Ереван при посредничестве России договорились о полном прекращении боевых действий. Армянская сторона согласилась на передачу нескольких районов, а также части территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих.