Участник первой Карабахской войны Геворк Геворкян после допроса в Службе национальной безопасности Армении заявил, что премьер-министр Никол Пашинян должен оставить свой пост, пишет Sputnik Armenia 11 ноября

Геворкян подчеркнул, что за него и его боевых товарищей никто не имеет право принимать решения.

«Мы освободили эти земли нашей кровью. Если вы не можете хранить эти земли, уходите, мы сохраним их. Никол, ты предатель. Ты встал на колени перед турком. Ты обязан уйти со своего поста. Никто не простит тебе твой шаг», — сказал он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе.

При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.