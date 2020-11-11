Во второй тур выборов мэра Одессы вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и экс-губернатор Одесской области Николай Скорик. Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов и еще несколько проигравших кандидатов призвали своих сторонников поддержать во втором туре представителя ОПЗЖ.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами
Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами
© Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна
Сообщается, что сотрудники СБУ нагрянули с обыском в офис Голубова в районе поселок Котовского. Оперативники подозревают, что Голубов якобы организовал схему подкупа избирателей в пользу Скорика. 

К офису экс-депутата прибыли Скорик, а также сопредседатель «Оппоплатформы» Вадим Рабинович, которые выступили перед собравшимися журналистами. 

«В этой борьбе за кресло, за продолжение пиления бюджета Труханов перешел все границы и разума, и человеческие. Голубов брал его на поруки, когда его самого хотели посадить. Я уже сказал сегодня Голубову, что он ошибся, но бог с ним, хорошее дело не пропадет. Сегодня вместо того, чтобы бороться, понимая, что за всеми этими фальшивыми рейтингами, развешенными по городу плакатами Труханов проигрывает выборы, и он стоит на пути новой Одессы, он придумал обыски. За два дня ночью, вдумайтесь, 37-й год тут по-трухановски, в Одессе», — сказал Рабинович.

Он добавил, что те из правоохранителей, которые служат Труханову, а не украинскому народу, сделали плохой выбор. Политик отметил, что действующего мэра Одессы поддерживает «Нацкорпус», а также скандально известный радикальный активист Сергей Стерненко, который проходит подозреваемым по делу об убийстве. 

«Вот вся твоя опора, Гена. Плохой Гена, совсем плохой. Поэтому прощаемся с тобой и переходим к новой эпохе. Нам надо начать улыбаться, строить страну и прекратить считать себя обреченными на нищету из-за каких-то 2-3 бывших мэров, которые хотят сидеть дальше в кресле. Не усидишь, Гена», — резюмировал Рабинович.

Труханов победил в первом туре выборов мэра Одессы с результатом в 38%, Скорик набрал почти 20%. По данным последних соцопросов, отрыв между кандидатами сокращается и уже составляет всего лишь 7%.

По мнению политолога Вадима Карасева, Труханов переизберется мэром Одессы, так как умеет держать «баланс» в городе между разными политическими силами.