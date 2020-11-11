Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе провели обыски в офисе экс-кандидата в мэры города Дмитрия Голубова, который ранее поддержал во втором туре выборов кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» (ОПЗЖ) Николая Скорика, пишет местное издание «Одесский курьер»

Во второй тур выборов мэра Одессы вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и экс-губернатор Одесской области Николай Скорик. Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Голубов и еще несколько проигравших кандидатов призвали своих сторонников поддержать во втором туре представителя ОПЗЖ.

Взятие Одессы. Борьба за Южную Пальмиру сделала бывших соратников врагами © Facebook, Gorsovet.info, Лада Вячеславовна

К офису экс-депутата прибыли Скорик, а также сопредседатель «Оппоплатформы» Вадим Рабинович, которые выступили перед собравшимися журналистами.

«В этой борьбе за кресло, за продолжение пиления бюджета Труханов перешел все границы и разума, и человеческие. Голубов брал его на поруки, когда его самого хотели посадить. Я уже сказал сегодня Голубову, что он ошибся, но бог с ним, хорошее дело не пропадет. Сегодня вместо того, чтобы бороться, понимая, что за всеми этими фальшивыми рейтингами, развешенными по городу плакатами Труханов проигрывает выборы, и он стоит на пути новой Одессы, он придумал обыски. За два дня ночью, вдумайтесь, 37-й год тут по-трухановски, в Одессе», — сказал Рабинович.

Он добавил, что те из правоохранителей, которые служат Труханову, а не украинскому народу, сделали плохой выбор. Политик отметил, что действующего мэра Одессы поддерживает «Нацкорпус», а также скандально известный радикальный активист Сергей Стерненко, который проходит подозреваемым по делу об убийстве.

«Вот вся твоя опора, Гена. Плохой Гена, совсем плохой. Поэтому прощаемся с тобой и переходим к новой эпохе. Нам надо начать улыбаться, строить страну и прекратить считать себя обреченными на нищету из-за каких-то 2-3 бывших мэров, которые хотят сидеть дальше в кресле. Не усидишь, Гена», — резюмировал Рабинович.

Труханов победил в первом туре выборов мэра Одессы с результатом в 38%, Скорик набрал почти 20%. По данным последних соцопросов, отрыв между кандидатами сокращается и уже составляет всего лишь 7%.

По мнению политолога Вадима Карасева, Труханов переизберется мэром Одессы, так как умеет держать «баланс» в городе между разными политическими силами.