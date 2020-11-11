Настоятель Свято-Ильинской общины УПЦ села Клепачев Киверцовского района Волынской области отец Владимир Тихонюк увидел в соцсети снимок, где на фоне его дома позирует неизвестный с оружием. Фото он разместил 10 ноября в Facebook

На западе Украины священник годами торговал оружием © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк пояснил, что волнуется за безопасность своей семьи и вынужден опубликовать снимок с угрозой в свой адрес. По его словам, для полиции это не является доказательством покушения на жизнь человека.

«В наше непростое для родной Украины время держать оружие в руках имеют право те люди, которые не на словах, а на деле защищают ее территориальную целостность и мир в нашем Волынском крае, а не те, кого, прошу прощения, можно назвать "диванными патриотами", что пытаются воевать с мирными и беззащитными людьми, которые хотят одного — спокойно молиться Богу в первую очередь за мир и процветание своей родины», — прокомментировал священник.

Он также обратил внимание, что снимок был сделан 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Кроме того, в этот день отмечается День защитника Украины, а националисты устраивают марш и протестные акции.

Как сообщает Союз православных журналистов, в 2019 году сторонники т.н. Православной церкви Украины устроили рейдерское нападение на Свято-Ильинский храм в селе Клепачев Киверцовского района.