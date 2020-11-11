Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

«Митингующие продолжают стоять у здания парламента. Они дали Пашиняну время до полуночи для добровольной отставки», — говорится в сообщении.

В частности, представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян поблагодарил всех собравшихся и сказал, что следующий шаг будет созывом внеочередного заседания парламента к 12:00 12 ноября.

По его словам, если представители правящей коалиции «Мой шаг» не придут к этому времени в здание Национального собрания, то уже в 12:30 оппозиционеры выступят с пресс-конференцией и представят свои дальнейшие шаги.

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.