Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продолжает линию Синдзо Абэ относительно претензий своей страны на острова Курильской гряды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед-китаист Николай Вавилов

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам — Sohu © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Если при Байдене усилится поддержка союзников, например, Японии, это будет означать, что Токио будет предоставлен карт-бланш для давления на Россию в направлении Курильских островов», — считает собеседник издания.

Эксперт полагает, что политика США из хаотичной политики Трампа при Байдене превратится в хаотичную политику различных групп влияния, которые будут проводить свою узкоклановую повестку.

То есть японскому кабинету будет крайне сложно выстраивать политику, опираясь на администрацию Байдена.

«В ближайшие три-четыре года правительство Японии будет балансировать. Конечно, если у власти там находятся лидеры, которые планируют долгосрочную политику, то они в конфронтацию с Россией и Китаем вступать не будут. Но если власти в Японии будут заложниками того коллапса, который происходит в США, то они будут предпринимать агрессивные действия в отношении Китая и России», — сказал Николай Вавилов.

Все покажут ближайшие несколько месяцев, а также первые действия администрации Байдена в январе 2021 года, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь с том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны.