Недавно новый премьер Японии заявил, что проблема так называемых северных территорий — проблема всего японского народа.
«Если при Байдене усилится поддержка союзников, например, Японии, это будет означать, что Токио будет предоставлен карт-бланш для давления на Россию в направлении Курильских островов», — считает собеседник издания.
Эксперт полагает, что политика США из хаотичной политики Трампа при Байдене превратится в хаотичную политику различных групп влияния, которые будут проводить свою узкоклановую повестку.
То есть японскому кабинету будет крайне сложно выстраивать политику, опираясь на администрацию Байдена.
«В ближайшие три-четыре года правительство Японии будет балансировать. Конечно, если у власти там находятся лидеры, которые планируют долгосрочную политику, то они в конфронтацию с Россией и Китаем вступать не будут. Но если власти в Японии будут заложниками того коллапса, который происходит в США, то они будут предпринимать агрессивные действия в отношении Китая и России», — сказал Николай Вавилов.
Все покажут ближайшие несколько месяцев, а также первые действия администрации Байдена в январе 2021 года, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разговор о судьбе Курильских островов возможен лишь с том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны.