Модель Аня Сулима поделилась с журналистами, что долгое время была жертвой издевательств, буллинг начался в школе и продолжался много лет, сообщает УНИАН 11 ноября

«Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг — две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой — мне могли дать "леща", а я молча сидела на задней парте и терпела. До сих пор хожу со шрамами — меня держали и тушили о руки окурки», — поделилась модель.

Украинская модель рассказала, какой должна быть идеальная работа © Любителева/Инстаграм

Модель призвала школьников не бить друг друга, а родителей и учителей попросила обратить внимание на тихих детей в классе, чтобы избежать таких же страшных издевательств, как происходили с ней.

Аня Сулима — участница проекта «Супер топ-модель по-украински». Своими главными достижениями к 22 годам считает покупку квартиры и машины.