«Меня в школе три раза окунали головой в унитаз. Я и буллинг — две подружки. До 12 лет была маленькой мышкой — мне могли дать "леща", а я молча сидела на задней парте и терпела. До сих пор хожу со шрамами — меня держали и тушили о руки окурки», — поделилась модель.
Девушка призналась, что отчаяние от происходящего не раз приводило ее к мыслям о самоубийстве, Сулима хотела спрыгнуть с крыши, потому что терпеть издевательства больше не могла.
Модель призвала школьников не бить друг друга, а родителей и учителей попросила обратить внимание на тихих детей в классе, чтобы избежать таких же страшных издевательств, как происходили с ней.
Аня Сулима — участница проекта «Супер топ-модель по-украински». Своими главными достижениями к 22 годам считает покупку квартиры и машины.