Согласно новой версии законопроекта, шокер можно будет использовать в следующих случаях: при задержании лица совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающем физическое противодействие полицейскому; при задержании лица совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать; при задержании лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи; при задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.
Пока что использовать шокер полицейские могут только для отражения нападения на полицейского или другого лица, находящегося под охраной, а также для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью полицейского.
Отмечается, что проект уже согласован с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерством финансов и Нацполицией. Дополнительных расходов из бюджета его реализация не потребует.