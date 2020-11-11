Кабмин Украины расширил список случаев, в которых полицейские могут применять электрошокеры. Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 11 ноября, передает «24 канал»

Согласно новой версии законопроекта, шокер можно будет использовать в следующих случаях: при задержании лица совершившего административное или уголовное правонарушение и оказывающем физическое противодействие полицейскому; при задержании лица совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление и пытающегося сбежать; при задержании лица, которое оказывает вооруженное сопротивление или пытается убежать из-под стражи; при задержание вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Нацполиция Украины: преступность усилилась, коррупция расцвела © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что проект уже согласован с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерством финансов и Нацполицией. Дополнительных расходов из бюджета его реализация не потребует.