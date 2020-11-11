В конце 2021 года на Украине среди операторов связи объявят тендер на выдачу лицензий, позволяющих развернуть на территории страны сеть мобильной связи 5G. Соответствующее решение 11 ноября было принято на заседании Кабмина, сообщает «АиФ Украина»

Тендер на запуск системы 5G планируют объявить в октябре 2021 года. В декабре планируется определить его победителей, которые выполнили все условия и предложили самую высокую цену за соответствующую полосу.

«Основными функциональными особенностями сетей 5G является усовершенствованный мобильный широкополосный доступ к Интернету, сверхнадежные коммуникации с низкой задержкой и массивные межмашинные коммуникации… В результате внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G) экономика Украины получит возможность для стремительного роста», — говорится в документе.

Кроме того, 11 ноября был анонсирован онлайн-брифинг в Министерстве цифровой трансформации, посвященный развитию связи 5G.

Великий магистр объяснил, почему масоны за внедрение мобильных сетей 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

При этом в разных странах мира на фоне распространения COVID-19 появились слухи о негативном влиянии вышек 5G на здоровье. В Киеве в августе прошел митинг против установки в стране вышек связи нового поколения.

Однако научное сообщество утверждает, что этот вид связи безопасен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью».