Три лидера армянской оппозиции отправились на допрос в Службу национальной безопасности страны, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

Последним из оппозиционеров давать показания отправился экс-глава Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Отечество» Артур Ванецян — прямо с митинга, проходящего в столице.

«Пожелаем удачи Артуру Ванецяну. Он пообещал сразу после допроса вернуться к нам», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Протестующие в Ереване направились к зданию парламента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Гагика Царукяна и экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе.

При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.