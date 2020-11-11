Вильфанд пояснил, что обычно деревья сбрасывают листву в России еще в октябре, а в 2020 году это произошло только в ноябре.
«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.
Он заметил интересную деталь: в России пользуются римскими названиями месяцев, которые не отражают природных явлений, а вот на Украине названия как раз «говорящие». Например, октябрь — «жовтень», как раз в это время листья становятся желтыми, а ноябрь — «листопад», тут тоже все понятно — листья опадают.
В ближайшее время, говорят синоптики, ожидать тепла уже не стоит. В предстоящие две недели температура в центральной части России будет колебаться около 0, а такая погода чревата не только дорожными авариями и повреждением обуви, но и часто плохо сказывается на здоровье людей.