В центр европейской части России поздняя осень пришла на месяц позже, чем обычно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА Новости 11 ноября

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«Можно сказать, что в России случилась украинская осень. Погода отстает от климатической нормы на месяц», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он заметил интересную деталь: в России пользуются римскими названиями месяцев, которые не отражают природных явлений, а вот на Украине названия как раз «говорящие». Например, октябрь — «жовтень», как раз в это время листья становятся желтыми, а ноябрь — «листопад», тут тоже все понятно — листья опадают.

В ближайшее время, говорят синоптики, ожидать тепла уже не стоит. В предстоящие две недели температура в центральной части России будет колебаться около 0, а такая погода чревата не только дорожными авариями и повреждением обуви, но и часто плохо сказывается на здоровье людей.