По случаю Дня независимости Польши в Варшаве проходит традиционный марш националистов. Об этом в среду, 11 ноября, сообщило агентство РИА Новости

В этом году в Польше отмечают 102-ю годовщину восстановления независимости.

Молодёжь сделают русофобами и националистами: стратегия патриотического воспитания Украины © Facebook, Юнацький Корпус Київ - "Азовець" | Facebook, Юнацький Корпус Київ - "Азовець" | Перейти в фотобанк Рафал Тшасковский запретил проведение марша. Организаторы пытались оспорить это решение в двух судебных инстанциях, но безуспешно.

В результате участники марша решили провести его на мотоциклах и автомобилях. При этом несколько тысяч активистов все же пришли на него пешком, не соблюдая социальную дистанцию и не надев масок.

«Сначала участники марша, организаторами которого традиционно являются деятели объединений националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут фаеры, скандируют лозунги "Слава национальной Польше", "Слава независимой Польше"», — говорится в сообщении.

Полиция пока не вмешивается в происходящее.