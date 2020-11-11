Киевская модель и блогер Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, рассказала поклонникам стоит ли делать пирсинг в интимных местах исходя из личного опыта. Пост девушка опубликовала в Instagram 10 ноября

«Закрой морду!»: Киевская блогерша с непропорциональными скулами сама взялась за шприц © Анастасия Покрищук

«Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза. Анестезию я не делала, говорят, что без нее меньше кровит и лучше заживает прокол! Я вообще человек терпимый к боли, как вы можете судить по количеству перенесенных мной пластик и татуировок», — поделилась своей историей модель.

Ответила она и на другой популярный вопрос: «Зачем?». Девушка считает, что пирсинг несет исключительно эстетическую функцию, а в быту скорее мешает и порекомендовала его тем, у кого от природы некрасивая грудь.

Омович заверила подписчиков, что ни разу не пожалела об этой процедуре и теперь подумывает проколоть язык. Многие пользователи рассказали девушке о своем подобном опыте. Но самые внимательные подписчики обратили внимание на другую значимую деталь.

«А у тебя что сосков нету?», — написал один из пользователей.

И действительно на фото в совершенно прозрачной одежде, то самое место, про пирсинг в котором она рассказала, отсутствует.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.