По словам Омович, самый частый вопрос, который ей задавали в личных сообщениях: «Больно ли прокалывать грудь?».
«Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза. Анестезию я не делала, говорят, что без нее меньше кровит и лучше заживает прокол! Я вообще человек терпимый к боли, как вы можете судить по количеству перенесенных мной пластик и татуировок», — поделилась своей историей модель.
Ответила она и на другой популярный вопрос: «Зачем?». Девушка считает, что пирсинг несет исключительно эстетическую функцию, а в быту скорее мешает и порекомендовала его тем, у кого от природы некрасивая грудь.
Омович заверила подписчиков, что ни разу не пожалела об этой процедуре и теперь подумывает проколоть язык. Многие пользователи рассказали девушке о своем подобном опыте. Но самые внимательные подписчики обратили внимание на другую значимую деталь.
«А у тебя что сосков нету?», — написал один из пользователей.
И действительно на фото в совершенно прозрачной одежде, то самое место, про пирсинг в котором она рассказала, отсутствует.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби.
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Поговорим о ПИРСИНГЕ СОСКОВ? Поскольку уже давно многие просят этот пост) Больно ли делать? Очень, но боль секундная и сразу проходит! Обидно только, что терпеть ее нужно два раза😂Потому что прокола то два😭Прокол вообще не так больно, как зажимы😂Вот где настоящий ад! Анестезию я не делала, говорят что без неё меньше кровит и лучше заживает прокол! Я вообще человек терпимый к боли, как вы можете судить по количеству перенесённых мной пластик и татуировок, но объективно могу сказать, что ещё раз я бы точно не решилась на прокол🤪Ещё момент в том, что если вы снимите пирсинг хотя бы на час, он уже начнёт зарастать, и штангу обратно можно уже не вставить😫Это и отвечает на вопрос о том, как кормить детей и так далее. Думаю ответ очевиден, если этот вид пирсинга может зарасти за сутки 🤷🏻♀️ Очень много вопросов «Зачем его делают?» по сути он не несёт никаких функций, кроме эстетики. Плюс если у девушки некрасивые соски, можно сделать пирсинг и картинка станет получше 😼С пирсингом соски всегда стоят, что очень секси. Поэтому…кому нравится, делайте👌🏻Я ни разу не пожалела и самое главное с ним ни разу не было проблем. Он не загноился, не вырывался цепляясь об вещи. Поэтому-Рекомендую😂Кстати, кто прокалывал язык расскажите ваши впечатления? Моя давняя мечта…может решусь когда-то😅