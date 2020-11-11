Депутат парламентской партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян на митинге в Ереване призвала коллег по оппозиции открыто подключиться к процессу свержения премьера Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Armenia 11 ноября

«Наши коллеги из "Моего шага" (правящий блок — ред.), которые в личных беседах со мной говорили — вы начните процесс свержения Пашиняна, мы подключимся в последнюю минуту. Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании НС», — сказала она.

Митингующие в Ереване направились к зданию правительства Армении © REUTERS, Vahram Baghdasaryan/Photolure

Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.

Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Россия побеждает в одиночку. Почему консенсус великих держав по конфликту в Карабахе оказался бессильным © REUTERS, Francesco Brembati

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.