«Наши коллеги из "Моего шага" (правящий блок — ред.), которые в личных беседах со мной говорили — вы начните процесс свержения Пашиняна, мы подключимся в последнюю минуту. Не надо ждать последней минуты. Мы ждем вас всех в здании НС», — сказала она.
Учитывая, что большинство мандатов, 88 из 132, принадлежит правящему блоку «Мой шаг», то для вынесения импичмента голосов остальных оппозиционных партий не хватит.Для этого им нужно как минимум еще 13 голосов.
Ранее семнадцать оппозиционных партий Армении выступили с требованием отправить в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна из-за успехов армии Азербайджана в Нагорном Карабахе.
По словам оппозиционеров, для спасения Армении и Карабаха требуются решительные действия, однако действия власти несоразмерны экзистенциальной опасности, угрожающей армянам.
Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 8 ноября.
Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.
Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.
По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.